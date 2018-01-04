В Мангистауской областной больнице рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в гаражном кооперативе

- Термические ожоги пострадавший получил при взрыве и возгорании, которые произошли при ремонте газобаллонного оборудования. Пациент поступил к нам в состоянии средней тяжести с ожогами лица, шеи и обеих кистей рук. В данное время его состояние стабильное, он получает необходимое лечение: инфузионную терапию, анальгетики. Ожоговые раны перевязали. Угрозы для жизни нет, - сообщил Жансерик Шаухымбердиев.
Напомним, возгорание произошло в 10:42 в одном из гаражей Актау. Автомобиль Lexus-570, находящийся в боксе, сгорел полностью. Огонь перешел на соседний бокс.