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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 1925

В Мангистауской областной больнице рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в гаражном кооперативе

Состояние мужчины, пострадавшего при возгорании гаражного бокса, стабильное. Пациент получает необходимое лечение в отделении травматологии. Об этом сообщил Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии Мангистауской областной больницы.

На месте происшествия. Фото очевидца
В травмпункт Мангистауской областной больницы 26-летний мужчина был доставлен экстренно с ожогами лица, шеи и обеих кистей рук.

- Термические ожоги пострадавший получил при взрыве и возгорании, которые произошли при ремонте газобаллонного оборудования. Пациент поступил к нам в состоянии средней тяжести с ожогами лица, шеи и обеих кистей рук. В данное время его состояние стабильное, он получает необходимое лечение: инфузионную терапию, анальгетики. Ожоговые раны перевязали. Угрозы для жизни нет, - сообщил Жансерик Шаухымбердиев.

Напомним, возгорание произошло в 10:42 в одном из гаражей Актау. Автомобиль Lexus-570, находящийся в боксе, сгорел полностью. Огонь перешел на соседний бокс. 


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Комментарии ( 2 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 21:50
Да. С гаражных мастеров фиг что взыщешь в таких случаях. Страховые компании тоже открестятся.
 
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karl (Посетители) Сегодня, 18:13
Ремесленник поправится даст бог,хозяину 570 не позавидуешь и с мастера взятки гладки форс мажор как не крути обстоятельства.
 
 

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