В Актау машина сбила мужчину между 5 и 7 микрорайонами

- Мужчина был в сознании. Его осмотрели врачи Скорой помощи, затем увезли, - рассказали очевидцы.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Дополнительную информацию сообщим позднее.
Фото автора и очевидцев
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Комментарии ( 4 )
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