«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 09 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.43 KZT
  • €1 = 396.22 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 4485

В Актау машина сбила мужчину между 5 и 7 микрорайонами

В Актау машина сбила мужчину на дороге между 5 и 7 микрорайонами. Пострадавшего забрала карета Скорой помощи.

На место происшествия
Происшествие случилось сегодня, 9 января, около 13:20. Автомашина сбила мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

- Мужчина был в сознании. Его осмотрели врачи Скорой помощи, затем увезли, - рассказали очевидцы.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Дополнительную информацию сообщим позднее.

Фото автора и очевидцев



В Актау машина сбила мужчину между 5 и 7 микрорайонами
В Актау машина сбила мужчину между 5 и 7 микрорайонами
В Актау машина сбила мужчину между 5 и 7 микрорайонами
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • веснушка
  • капучина
  • 37090
  • alixah
  • Password1
  • синдбад
 djulia (Посетители) Сегодня, 16:41
Недавно увидела наклейку на авто "Пешеход всегда прав, пока жив". Граждане пешеходы, машину не остановить за секунду, а человек может это сделать. Имейте голову, а не затычки в ушах и капюшоны переходя дорогу. В нашем городе очень не хватает заграждений вдоль дорог от нерадивых пешеходов- самоубийц.
 
-1
  • babnik
 Не поддерживаю Поддерживаю +17
  • Toryn
  • Lady_M
  • zhanino
  • Ян
  • SunSpell
  • Jack
  • dundya
  • Melvin
  • botden
  • веснушка
  • капучина
  • Юрий Спассков
  • 37090
  • alixah
  • KAZAKH-BOY
  • Password1
  • Sollo
 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 15:03
Как же надоели эти олени!!!
Жаль водителя, теперь затаскают же!
 
-2
  • KAZAKH-BOY
  • Password1
 Не поддерживаю Поддерживаю
ALJAN (Посетители) Сегодня, 14:27
agdfgsdfsd
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • ЁмоЁ
  • Ян
  • arelav_74
  • Toryn
  • botden
  • капучина
  • Password1
  • синдбад
 Иван Кириченко (Посетители) Сегодня, 14:11
А всё потому что в неположенном месте переходят дорогу((( один проскочит а другого зацепит...
Будьте внимательнее, жизнь все таки одна...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика