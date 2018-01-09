В Актау машина сбила мужчину между 5 и 7 микрорайонами

Происшествие случилось сегодня, 9 января, около 13:20. Автомашина сбила мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.- Мужчина был в сознании. Его осмотрели врачи Скорой помощи, затем увезли, - рассказали очевидцы.На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Дополнительную информацию сообщим позднее.