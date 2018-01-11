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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:39

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В Жанаозене от отравления газом четыре человека пострадали и один погиб

Отравление угарным газом в Жанаозене получили пять человек, один из них скончался. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении городской больницы Жанаозена. Об этом сообщил Назар Тенелхан, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Фото www.vzsar.ru
Трагедия произошла 6 января в Жанаозене на улице Ж.Иса. Из-за неправильной эксплуатации газового оборудования от отравления угарным газом погиб один человек. Еще четыре человека пострадали, их госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

- На данный момент четыре человека находятся на терапии, состояние двух человек крайне тяжёлое. Чтобы подобная трагедия не повторилась, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Актау совместно сотрудниками ГКП «Ақтау тұрғын үй» в жилом массиве «Рауан» провели агитационно-профилактическую работу по соблюдению правил пожарной безопасности. Чаще всего отравления угарным газом происходят из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения элементарными правилами безопасности, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь, - сказал Назар Тенелхан.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- обеспечьте периодическое техническое обслуживание и ремонт газовых приборов;
- при наступлении предельного срока эксплуатации, указанного в паспорте завода-изготовителя, замените газовый прибор;
- систематически проверяйте тягу в дымоходе перед включением и во время работы газового прибора, и не включайте его при отсутствии тяги;
- следите за своевременной периодической проверкой и прочисткой дымохода и вентиляционных каналов;
- открывайте форточку на все время работы газовых приборов;
- не закрывайте решетку вентиляционного канала;
- при неисправности газового прибора отключите газ и вызовите специалиста. 

Помните, что гражданам, использующим газ в быту, категорически запрещается:
- самовольно устанавливать и переносить газовые приборы;
- самовольно подключать их с помощью гибких шлангов и устранять неисправности;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей.

Что такое угарный газ?
Это продукт неполного сгорания различных видов топлива: газа, древесины, угля. Он не имеет запаха, бесцветен, поэтому его невозможно почувствовать. Угарный газ легче воздуха и поэтому поднимается вверх. Он встречается везде, где сжигают топливо, и крайне опасен, если плохо работают вытяжки или забиты дымоходы.

Главные признаки и симптомы отравления угарным газом:
Головная боль, тошнота, удушье, спутанность сознания, мышечная слабость, красный цвет лица. Длительное воздействие угарного газа может привести к смерти.
- Люди не замечают вторжения - ведь у захватчика нет ни запаха, ни цвета. А действует он, в первую очередь, на центральную нервную систему, и угоревший не в состоянии оценить, что с ним происходит что-то не то, - отмечают спасатели.

Какую первую помощь при отравлении угарным газом необходимо оказать? 
Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух. Растереть виски нашатырным спиртом. Если пострадавший находится в сознании, необходимо вызвать у него рвотный рефлекс, после чего напоить горячим чаем, кофе или щелочным питьем (1 столовая ложка питьевой соды на 1 литр воды). В любом случае перед оказанием неотложной помощи надо организовать вызов Скорой помощи.

Что же надо делать, чтобы избежать отравления угарным газом?
В первую очередь соблюдать элементарные правила техники безопасности при топке печей, не держать автомобиль с включенным двигателем в закрытом пространстве, как можно чаще проветривать кухни, оборудованные газовыми плитами. 

Напомним, что в 2017 году в Жанаозене двое детей скончались от отравления угарным газом. Дети 2011 и 2013 года рождения в момент происшествия находились дома одни.


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