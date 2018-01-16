За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

В среду, 10 января, огонь повредил моторный отсек автомашины Volkswagen Passat. Пожар произошел примерно в 11:55 в 13 микрорайоне Актау. По предварительным данным, в машине произошло короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается.
Вечером 12 января на территории промышленной зоны Актау сгорел центр чистки ковров. Площадь горения составила 360 квадратных метров. Пострадавших нет.
В этот же вечер в 21:12 в селе Батыр Мунайлинского района сгорел автомобиль Lada Priora 2013 года выпуска. В пожаре никто не пострадал.
В субботу, 13 января, в 01:58 на территории ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз» в Тупкараганском районе загорелся работающий компрессор. Площадь горения составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
Телефон доверия службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ: 43-55-06.