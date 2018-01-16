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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 14:09

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За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

Сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Жанаозене 9 января во дворе жилого дома в микрорайоне Аксу сгорели сарай и баня. Площадь горения сарая составила 55 квадратных метров, бани - 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.

В среду, 10 января, огонь повредил моторный отсек автомашины Volkswagen Passat. Пожар произошел примерно в 11:55 в 13 микрорайоне Актау. По предварительным данным, в машине произошло короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается.

Вечером 12 января на территории промышленной зоны Актау сгорел центр чистки ковров. Площадь горения составила 360 квадратных метров. Пострадавших нет.

В этот же вечер в 21:12 в селе Батыр Мунайлинского района сгорел автомобиль Lada Priora 2013 года выпуска. В пожаре никто не пострадал.

В субботу, 13 января, в 01:58 на территории ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз» в Тупкараганском районе загорелся работающий компрессор. Площадь горения составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Телефон доверия службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ: 43-55-06.


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