В жилом доме в 3 микрорайоне Актау обнаружен труп мужчины

- Личность мужчины, 1965 года рождения, установлена. Проводится досудебное расследование по кодировке 001 «Смерть лица». Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
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