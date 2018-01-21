В ДЧС прокомментировали взрыв автомобиля в Актау

- В тушении пожара задействованы одна спецтехника и пять человек личного состава. В 19:36 им удалось его полностью ликвидировать. Автомобиль Mercedes сгорел полностью. Пострадавших нет, - проинформировали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Информация о происшествии на пульт дежурного пожарной службы поступила в 19:16 18 января.Причины возгорания транспортного средства выясняет дознаватель.Автомобиль, как сообщили ранее очевидцы события, сначала воспламенился, а позже произошел его взрыв.