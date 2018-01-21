В ДЧС прокомментировали взрыв автомобиля в Актау

Причины возгорания транспортного средства выясняет дознаватель.
Автомобиль, как сообщили ранее очевидцы события, сначала воспламенился, а позже произошел его взрыв.
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