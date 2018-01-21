Членам ОПГ вынесли приговор в Актау

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По материалам дела, один из участников группировки Ержан незаконно хранил огнестрельный пистолет и ружье по месту своего проживания в Актау. Сначала он совершил кражу денег в крупном размере с места своей работы в одном из ТОО, расположенного на производственной площадке областного центра. Он проник через окно в здание торгового дома и похитил 1 936 000 тенге. После чего скрылся с места преступления.



Далее Ержан со своим подельником Уланом, по предварительному сговору, совершили преступление на одной из городских производственных баз. На «дело» они отправились на автомобиле ВАЗ 2114.



Приехав на место преступления, они перепрыгнули через забор и совершили кражу кабеля длиною в 130 метров. Сумма ущерба составила 215 670 тенге.



Позже, находясь в селе Баскудук Мунайлинского района, Ержан зашел в компьютерный клуб. Там он искал своих друзей и обратил внимание на служебный вход. Заметив, что сигнализация в клубе отсутствует, ему пришла мысль обокрасть данное заведение. Он понял, что совершить кражу один не в состоянии и решил привлечь еще участников для совершения задуманного преступного плана. Помимо Улана в состав группировки вошли еще двое – Серик и Асхат.



Заранее подготовившись, преступная четверка взяла с собой три пары перчаток, чтобы не оставить отпечатков, и монтировку для взлома двери.



Оказавшись на месте преступления, они выбили железную дверь и проникли во внутрь. Злоумышленники обокрали кассу, а также похитили имущество компьютерного клуба. Под наблюдением Серика украденное имущество грузили в автомобиль LADA Priora. В результате этой кражи ущерб составил 1 761 000 тенге.



Награбленное они отвезли в дом к своему знакомому, который находился в 300 метрах от клуба.



На следующий день Ержан и Улан приехали в одно из кафе в Актау и встретились со своим давним знакомым Султаном. Ему они передали для продажи компьютерную технику. Прибыль от этого составила 450 тысяч тенге. Из этой суммы 150 тысяч тенге Султан оставил себе, а 300 тысяч тенге передал Улану, Асхату и Серику.



Преступной деятельностью эта группа, в состав которой уже входило девять человек, занималась более трех лет– с 2014 по 2017 годы.



Выследив преступников, полицейские задержали их на съемной квартире в 27 микрорайоне. В УВД Актау все участники ОПГ признались в содеянном.



Приговором суда пять участников группировки получили срок от восьми до 14 лет колонии строгого режима, а четверым дали условный срок.



Приговор вступил в законную силу.



(По этическим соображениям имена в статье изменены)