За неделю в Мангистау произошло четыре пожара

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Один из пожаров произошел 15 января в поселке Тенге. Примерно в 20:52 во дворе дома №28 полностью сгорели гараж и автомашина Geely, 2014 года выпуска. Сгорела крыша рядом стоящего сарая. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.



Ночью 18 января произошел пожар в селе Боранқоль в Бейнеуском районе. В одном из домов полностью сгорели две комнаты в трехкомнатном жилом доме. Площадь горения составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



В пятницу, 19 января, в 19:16 в Актау, рядом с промышленной зоной №5, полностью сгорел автомобиль Mercedes. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



В этот же день в Жанаозене, примерно в 23:21, сгорел вагончик. Площадь горения составила 4,5 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю, с 15 по 21 января, подразделения ведомства выезжали по тревоге 12 раз, в том числе четыре раза на пожары и 78 раз на случаи горения.



- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.