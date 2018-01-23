«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 23 Января
+5...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.65 KZT
  • €1 = 397.66 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 160

За неделю в Мангистау произошло четыре пожара

С 15 по 21 января в Мангистауской области сгорели два автомобиля. Еще два пожара произошло в жилом секторе, сообщает Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото автора
Один из пожаров произошел 15 января в поселке Тенге. Примерно в 20:52 во дворе дома №28 полностью сгорели гараж и автомашина Geely, 2014 года выпуска. Сгорела крыша рядом стоящего сарая. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ночью 18 января произошел пожар в селе Боранқоль в Бейнеуском районе. В одном из домов полностью сгорели две комнаты в трехкомнатном жилом доме. Площадь горения составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В пятницу, 19 января, в 19:16 в Актау, рядом с промышленной зоной №5, полностью сгорел автомобиль Mercedes. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же день в Жанаозене, примерно в 23:21, сгорел вагончик. Площадь горения составила 4,5 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю, с 15 по 21 января, подразделения ведомства выезжали по тревоге 12 раз, в том числе четыре раза на пожары и 78 раз на случаи горения.

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика