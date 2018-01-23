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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:20

Просмотров: 3199

Кража платежного терминала из магазина в Актау попала на видео

Собственник терминала оценил нанесенный ущерб в 700 тысяч тенге и уже написал заявление в полицию.

Кадр видео
Кража, по словам владельца терминала, произошла сегодня, 23 января, в 03:00 ночи в магазине, расположенном в 21 микрорайоне Актау. Момент, когда двое мужчин выносили терминал из магазина, зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Хозяин терминала отметил, что воры нанесли ему ущерб в размере 700 тысяч тенге.

- Двое мужчин вскрыли магазин монтировкой и вынесли платежный терминал. Заявление в полицию я уже написал, - рассказал владелец терминала.


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Комментарии ( 14 )

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Saken31a (Посетители) Сегодня, 00:02
Мне кажется этот терминал забрали точно люди. Иначе быть не может. look
 
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arstan90 (Посетители) Вчера, 21:50
Утром видел странный терминал вскрытую как банка шпрота рядом видел чековую ленту подумал кто мог выбросит такой добро. а оказывается вот как оно.
 
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Simon (Посетители) Вчера, 20:14
Комментарий удалён за нарушение правил
 
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Модератор 13 (Модераторы) Вчера, 20:05
Уважаемые пользователи, для личного общения используйте ЛС
 
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  • мунайши73
 Ян (Посетители) Вчера, 20:04
Цитата: Simon
"Папуля", мне 41 годик а тебе сколько?

Ха 60 вот вот.Сарказм оценил,зря ты так ну да ладно.

podmig
 
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  • Ян
 Simon (Посетители) Вчера, 20:02
Ян,"папа" ты слышал что нибудь про сарказм?

Ян,
Чуть не забыл. "Папуля", мне 41 годик а тебе сколько?
 
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  • Швейк
  • tolk
  • тишка
 Ян (Посетители) Вчера, 19:45
Цитата: Simon
Как же страшно жить!

Ой да ладно вам,работай зарабатывай свои кровные и не парься по пустякам. Я жизнь свою прожил честно и достойно,сколько мне ещё всевышний отпустил мне не ведомо,но жить буду как жил и лишенцев мерзких как ненавидел так и дальше буду поступать. Не бойся ничего сынок будь умным и с дураками не общайся.

podmig
 
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Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 19:39
мое мнение они целеноправленно пришли именно за терминалом, значит знали где он стоит, хозяин магазина не удосужился обезопасить магазин дополнительной безопасностью в виде железных дверей или что в этом плане! ) короче следствие введут знатоки!
 
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Simon (Посетители) Вчера, 19:17
Erlan84,
Похожий случай был в фильме "Операция Ы"
 
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Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 19:08
странно что магазин просто тупо закрыт на одну тока пластиковую дверь! обычно железные двери еще снаружи бывают! ну или как там!
 
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