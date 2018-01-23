Кража платежного терминала из магазина в Актау попала на видео

Кража, по словам владельца терминала, произошла сегодня, 23 января, в 03:00 ночи в магазине, расположенном в 21 микрорайоне Актау. Момент, когда двое мужчин выносили терминал из магазина, зафиксировали камеры видеонаблюдения.Хозяин терминала отметил, что воры нанесли ему ущерб в размере 700 тысяч тенге.- Двое мужчин вскрыли магазин монтировкой и вынесли платежный терминал. Заявление в полицию я уже написал, - рассказал владелец терминала.