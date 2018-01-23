Кража платежного терминала из магазина в Актау попала на видео

Хозяин терминала отметил, что воры нанесли ему ущерб в размере 700 тысяч тенге.
- Двое мужчин вскрыли магазин монтировкой и вынесли платежный терминал. Заявление в полицию я уже написал, - рассказал владелец терминала.
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Комментарии ( 14 )
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