В Актау водителя привлекли к ответственности за использование громкоговорящего устройства и стробоскопа
Личность водителя автомобиля Toyota Camry, который двигался по дороге задним ходом и использовал специальные звуковой и световой сигналы, установлена. Его привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Кадр видео
Видеоролик, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, изучен руководством батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау.
- В ходе розыскных мероприятий личность водителя установлена. Его привлекли к ответственности по части 4 статьи 590 и частям 1,2 статьи 603 КоАП РК. С водителем дополнительно проведена беседа разъяснительного характера. Материалы административного дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения, - сообщили в ведомстве.
Видео, на котором запечатлен автомобиль Toyota Camry, размещено в рубрике «Народные новости». Водитель, как видно на кадрах видео, использовал специальное громкоговорящее устройство и стробоскопы в то время как автомобиль движется задним ходом.
Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств
Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
Статья 603 - Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, - влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Часть 2
Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с конфискацией указанных устройств.
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