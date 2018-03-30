«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Марта
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.02 KZT
  • €1 = 392.62 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 0

В Актау водителя привлекли к ответственности за использование громкоговорящего устройства и стробоскопа

Личность водителя автомобиля Toyota Camry, который двигался по дороге задним ходом и использовал специальные звуковой и световой сигналы, установлена. Его привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Видеоролик, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, изучен руководством батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау.

- В ходе розыскных мероприятий личность водителя установлена. Его привлекли к ответственности по части 4 статьи 590 и частям 1,2 статьи 603 КоАП РК. С водителем дополнительно проведена беседа разъяснительного характера. Материалы административного дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения, - сообщили в ведомстве.

Видео, на котором запечатлен автомобиль Toyota Camry, размещено в рубрике «Народные новости». Водитель, как видно на кадрах видео, использовал специальное громкоговорящее устройство и стробоскопы в то время как автомобиль движется задним ходом.



Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

 Показать / Скрыть текст


Статья 603 - Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб

 Показать / Скрыть текст


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика