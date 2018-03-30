В Актау водителя привлекли к ответственности за использование громкоговорящего устройства и стробоскопа

Часть 4



Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Часть 1



Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, - влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с конфискацией указанных приборов и приспособлений.



Часть 2



Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) - влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с конфискацией указанных устройств.