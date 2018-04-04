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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:09

Просмотров: 42

За два месяца текущего года в Мангистау зарегистрировано 879 преступлений

Число преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 15,6%. Об этом сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Фото из архива "Лады"
За два месяца 2018 года в Мангистауской области совершено девять особо тяжких преступлений, 134 тяжких, 582 преступления средней тяжести и 154 преступления небольшой тяжести.

В период с января по февраль на территории области зарегистрировано 185 проступков.

Что такое проступок?

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Что такое особо тяжкие преступления?

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Что такое тяжкие преступления?

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Что такое преступления средней тяжести?

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Что такое преступления небольшой тяжести?

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В Казахстане за два месяца 2018 года совершено 46 437 преступлений и 5 149 проступков.

Зарегистрировано 346 особо тяжких преступлений, 4727 - тяжких, 33 710 преступлений средней тяжести и 7654 преступлений небольшой тяжести.


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