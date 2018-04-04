За два месяца текущего года в Мангистау зарегистрировано 879 преступлений

- общественно вредное деяние, действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами или подзаконными актами общественные отношения, отличающееся небольшой общественной опасностью и нарушающее какие-либо нормы, правила поведения.



Проступки — обобщённое название видов правонарушений, имеющих меньшую общественную опасность по сравнению с преступлением.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двенадцати лет лишения свободы.



Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

За два месяца 2018 года в Мангистауской области совершено девять особо тяжких преступлений, 134 тяжких, 582 преступления средней тяжести и 154 преступления небольшой тяжести.В период с января по февраль на территории области зарегистрировано 185 проступков.В Казахстане за два месяца 2018 года совершено 46 437 преступлений и 5 149 проступков.Зарегистрировано 346 особо тяжких преступлений, 4727 - тяжких, 33 710 преступлений средней тяжести и 7654 преступлений небольшой тяжести.