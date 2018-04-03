В 22 микрорайоне Актау сгорела «ГАЗель»

Фото очевидцев

Пожар произошел сегодня, 3 апреля, на автодороге у СТО «Москвич» в 22 микрорайоне Актау. Сообщение о возгорании автомобиля «ГАЗель» поступило на пост дежурного противопожарной службы Актау в 12:57.



- Ликвидировать пожар удалось в 13:07. Пострадавших и травмированных нет. Возгорание произошло в моторном отсеке и в салоне автомобиля. Причины возгорания пока не установлены, - рассказали в пресс-центре службы пожаротушения.