В 22 микрорайоне Актау сгорела «ГАЗель»

- Ликвидировать пожар удалось в 13:07. Пострадавших и травмированных нет. Возгорание произошло в моторном отсеке и в салоне автомобиля. Причины возгорания пока не установлены, - рассказали в пресс-центре службы пожаротушения.
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