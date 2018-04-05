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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 1309

В Сети появилось видео последствий ДТП в 13 микрорайоне Актау

При столкновении двух автомобилей Hyundai оказался поврежден фонарный столб. Ущерб в ГКП «АУЭС» предварительно оценили в сумму от 400 до 450 тысяч тенге. Об этом рассказал Акилен Сарсенгалиев, начальник участка по ремонту и обслуживанию уличного освещения ГКП «АУЭС».

Фото очевидцев
С место аварии, как сообщили на станции скорой медицинской помощи Актау, вызов не поступал.



После инцидента на место ДТП для демонтажа поврежденного фонарного столба выехали сотрудники ГКП «АУЭС».

- Приблизительная сумма нанесённого ущерба - от 400 до 450 тысяч тенге. Повреждённая опора не подлежит ремонту. Наши сотрудники сразу после ДТП выехали на место для демонтажа, так как поврежденный столб мог упасть на проезжую часть и автомобили. После того, как мы составим точную калькуляцию, наши юристы будут добиваться ответа от виновника. Мы обяжем его либо восстановить столб своими силами, либо сделаем это сами, но он оплатит полную стоимость работ, - рассказал Акилен Сарсенгалиев.

В Сети появилось видео последствий ДТП в 13 микрорайоне Актау


Напомним, ДТП произошло вчера, 4 апреля.

В январе 2017 года автомобиль врезался в фонарный столб на автодороге между 14 и 15 микрорайонами Актау.

Подобное ДТП произошло у 17 дома в 14 микрорайоне Актау 21 декабря 2016 года.

Еще один столб пострадал в сентябре 2016 года в 9 микрорайоне. Нанесенный ущерб в ГКП «АУЭС» оценили в 600 тысяч тенге.

Другая подобная авария случилась 28 марта 2016 года на дороге в 24 микрорайоне. В результате столкновения автобуса со столбом ущерб составил 700 000 тенге.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:13
Maqala prosto vysosano iz nogtei
 
 

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