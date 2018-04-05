В Актау продолжаются поиски Сергея Кутепова

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Полиция и родственники 48-летнего Сергея Кутепова просят актаусцев помочь в поисках.



- Сергей Кутепов ещё не нашёлся, поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



Мужчина, по словам родственников, ушел из дома в 08:30 в воскресенье, 1 апреля, и по сей день не вернулся.



Особые приметы:



- рост 176 сантиметров;

- тёмные короткие волосы с сединой;

- голубые глаза;

- был одет в коричневую куртку, темно-синюю вязаную шапку, джинсы, серые кроссовки.

- отсутствует кисть правой руки, может быть, надет протез.



Информацию о возможном месте нахождения Сергея Кутепова родственники просят сообщить по телефонам: 8 701 522 54 49 или 102.