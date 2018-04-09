Подготовленные для отправки в Актау украшения стоимостью 2,5 миллиона тенге случайно выкинули в Астане

- У нас есть филиалы в восьми городах. Из Алматы передали авторские украшения из серебра, это білезік с казахскими орнаментами. Мы должны были передать товар в Актау. В магазине стояла коробка с мусором. Туда я складывал мусор два дня. Мой брат выкинул мусор из коробки и положил туда пакет с ювелирными изделиями. Я, не зная этого, вынес мусор, то есть выкинул в мусорный контейнер, - цитирует мужчину издание.
Через час брат охранника поинтересовался, где украшения.
- Только тогда я узнал, что выкинул изделия вместо отходов. Мы тут же побежали к мусорному контейнеру. Туда как раз подъехала коммунальная служба, но не успела отгрузить бытовые отходы. Естественно, мы начали искать, к сожалению, ничего не нашли, поскольку коробка лежала пустая. То есть пакет с ювелирными изделиями кто-то забрал. Мы предполагаем, что это люди без определенного место жительства, - говорит охранник ювелирного магазина.
Ни одна из видеокамер, установленных в округе, по словам мужчины, не охватывает территорию у мусорных контейнеров. Он не теряет надежды, что украшения найдутся, ведь изделия эксклюзивны.
- По рекомендации следователей я написал пост в социальных сетях. Нашедшему украшения полагается вознаграждение, - говорит охранник.
Сумму ущерба администрация магазина оценила в 2,5 миллиона тенге.