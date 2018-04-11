Грузовой автомобиль провалился в яму в 29 микрорайоне Актау

- Я ехал и точно видел, что земля впереди ровная. Наехав на этот участок, грузовик провалился. Видимо, песок, которым засыпали яму, просел под весом машины. Ждём коммунальщиков, будем разбираться, - сказал Нурсултан.
Очевидцы предположили, что сотрудники «Каспий жылу, су арнасы» проводили работы, раскопав для этого землю, а обратно высыпали лишь песок. Стоит отметить, что из ямы, в которую провалился грузовик, полилась вода.
- Вечно копают, раскапывают. Что-то чинят. А обратно должным образом кто будет яму заделывать? Ведь так может несчастье произойти. Что, если бы не грузовик угодил в яму, а карета скорой помощи с пациентами? - негодуют жители района.
Грузовик вытащили из ямы. Пострадавших нет.
Напомним, грузовой автомобиль упал в яму в посёлке Приморский 20 марта. Инцидент произошёл на улице «Пляжная» в посёлке Приморский. Самосвал угодил в яму, которая была засыпана песком. Об этом рассказали рабочие.