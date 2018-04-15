В Актау столкновение машин попало на видео

Столкновение произошло 14 апреля около 21:00 в районе «Меловой». Судя по записи видеорегистратора, один из участников аварии двигался по прямой, а второй заворачивал налево.На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Другие подробности выясняются. Пострадавших нет.