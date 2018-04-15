В Актау столкновение машин попало на видео

На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Другие подробности выясняются. Пострадавших нет.
Скриншот с видео. Видео Руслана Камилова
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