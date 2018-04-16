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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 799

В Актау автомобиль загорелся после взрыва газового баллона

Машина сгорела полностью. Пострадавших нет. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра cлужбы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Сообщение о том, что в микрорайоне «Толкын-2» горит автомобиль Opel Vectra поступило на пост дежурного противопожарной службы в 22:45 в субботу, 14 апреля.


Авторы видео Гиззат и Алишер


- К месту происшествия прибыли пожарные расчеты СПЧ №1. В автомобиле взорвался газовый баллон. Пожар локализован в 23:07 и ликвидирован в 23:12. Пострадавших нет, - сообщила Рукия Сычева.

Чтобы избежать пожара, спасатели рекомендуют:

- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;
- если установлено газовое оборудование, следует периодически проходить техосмотр в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа - немедленно обращаться к специалисту.

Напомним, 12 апреля в Актау сгорели два автомобиля. Один из пожаров произошел в 02:10 на автодороге в 9А микрорайоне Актау, напротив гостиницы «Ренессанс».

Горение второго автомобиля произошло в 29А микрорайоне Актау, напротив «Шыгыс-1». Вызов на пульт диспетчера поступил в 17:08.


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