В Актау автомобиль загорелся после взрыва газового баллона

- К месту происшествия прибыли пожарные расчеты СПЧ №1. В автомобиле взорвался газовый баллон. Пожар локализован в 23:07 и ликвидирован в 23:12. Пострадавших нет, - сообщила Рукия Сычева.
Чтобы избежать пожара, спасатели рекомендуют:
- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;
- если установлено газовое оборудование, следует периодически проходить техосмотр в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа - немедленно обращаться к специалисту.
Напомним, 12 апреля в Актау сгорели два автомобиля. Один из пожаров произошел в 02:10 на автодороге в 9А микрорайоне Актау, напротив гостиницы «Ренессанс».
Горение второго автомобиля произошло в 29А микрорайоне Актау, напротив «Шыгыс-1». Вызов на пульт диспетчера поступил в 17:08.