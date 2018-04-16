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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 480

За ложное сообщение о взрыве в банке жителя Актау осудили на полтора года

Суд назначил условное наказание с установлением пробационного контроля сроком на полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
О намерении взорвать филиал, расположенный в 4 микрорайоне Актау, мужчина сообщил в call-центр «Нурбанка».

- На место происшествия прибыли сотрудники ДВД Мангистауской области, ДЧС по Мангистауской области, а также сотрудники скорой медицинской помощи. После осмотра здания сообщение о подложенной бомбе не подтвердилось, - сообщили в пресс-службе суда.

Житель Актау признан виновным по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел днем 29 января. Работников банка эвакуировали.

Что такое пробационный конроль?

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Комментарии ( 3 )

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  • leo529
  • Ляля
 Anita7777 (Посетители) Сегодня, 11:38
При чём здесь "довели кредитами"? Речь идет об угрозе жизни многих людей. Не можешь отдать, не бери кредиты. И не играй в такие азартные игры, как кредиты и ипотеки с нашими банками. Зря условно, надо сроки за такое давать, чтоб потом второй раз "взрывать" неповадно было.
 
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Isco (Посетители) Сегодня, 11:21
Да довели, наверное мужика кредитами и все дела.

Тем более если речь о банке, который на фото, - лично для меня этот банк в чёрном списке. Качество обслуживание ниже плинтуса, условия по депозитам - самые худшие.

Конечно, с таким банком лучше вообще не связываться.
 
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  • Anita7777
  • Ляля
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 11:07
А надо было не условно... Глядишь, умом прискорбных поубавится.
 
 

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