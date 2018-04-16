За ложное сообщение о взрыве в банке жителя Актау осудили на полтора года

- На место происшествия прибыли сотрудники ДВД Мангистауской области, ДЧС по Мангистауской области, а также сотрудники скорой медицинской помощи. После осмотра здания сообщение о подложенной бомбе не подтвердилось, - сообщили в пресс-службе суда.
Житель Актау признан виновным по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, инцидент произошел днем 29 января. Работников банка эвакуировали.
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