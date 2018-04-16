За ложное сообщение о взрыве в банке жителя Актау осудили на полтора года

— комплекс мер социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых службой пробации уголовно-исполнительной инспекции индивидуально в отношении каждого условно осужденного в период испытательного срока и нахождения под пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с целью предупреждения совершения ими новых преступлений.

О намерении взорвать филиал, расположенный в 4 микрорайоне Актау, мужчина сообщил в call-центр «Нурбанка».- На место происшествия прибыли сотрудники ДВД Мангистауской области, ДЧС по Мангистауской области, а также сотрудники скорой медицинской помощи. После осмотра здания сообщение о подложенной бомбе не подтвердилось, - сообщили в пресс-службе суда.Житель Актау признан виновным по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.Приговор не вступил в законную силу.Напомним, инцидент произошел днем 29 января. Работников банка эвакуировали