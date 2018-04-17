Жителя Мангистауской области объявили в международный розыск

Мужчину объявили в международный розыск.
- В настоящее время гражданин скрывается от органов уголовного преследования, - сообщили в ведомстве.
Приметы: мужчина азиатской внешности, рост 170-175 сантиметров, среднего роста и телосложения, глаза черные, волосы короткие, особых примет не имеет.
При установлении (задержании) разыскиваемого или получении информации о его возможном местонахождении граждан просят незамедлительно сообщить инициатору розыска по адресу: Актау, 23 микрорайон, здание №100, департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области. Контактные телефоны: 8 (7292) 420169 (факс) – группа розыска, 8 (7292) 319110 – дежурная часть.