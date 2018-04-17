Жителя Мангистауской области объявили в международный розыск

Сакен Узгамбаев. Фото предоставлено антикоррупционной службой

Уроженец республики Туркменистан, 32-летний Сакен Узгамбаев, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 262 УК РК (Участие в организованной группе или преступной организации) и пунктом 1 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса преступной группой).



Мужчину объявили в международный розыск.



- В настоящее время гражданин скрывается от органов уголовного преследования, - сообщили в ведомстве.



Приметы: мужчина азиатской внешности, рост 170-175 сантиметров, среднего роста и телосложения, глаза черные, волосы короткие, особых примет не имеет.



При установлении (задержании) разыскиваемого или получении информации о его возможном местонахождении граждан просят незамедлительно сообщить инициатору розыска по адресу: Актау, 23 микрорайон, здание №100, департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области. Контактные телефоны: 8 (7292) 420169 (факс) – группа розыска, 8 (7292) 319110 – дежурная часть.