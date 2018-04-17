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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 2025

Жителя Мангистауской области объявили в международный розыск

Сакена Узгамбаева обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РК: «Участие в организованной группе или преступной организации» и «Организация незаконного игорного бизнеса». Об этом сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области.

Сакен Узгамбаев. Фото предоставлено антикоррупционной службой
Уроженец республики Туркменистан, 32-летний Сакен Узгамбаев, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 262 УК РК (Участие в организованной группе или преступной организации) и пунктом 1 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса преступной группой).

Мужчину объявили в международный розыск.

- В настоящее время гражданин скрывается от органов уголовного преследования, - сообщили в ведомстве.

Приметы: мужчина азиатской внешности, рост 170-175 сантиметров, среднего роста и телосложения, глаза черные, волосы короткие, особых примет не имеет.

При установлении (задержании) разыскиваемого или получении информации о его возможном местонахождении граждан просят незамедлительно сообщить инициатору розыска по адресу: Актау, 23 микрорайон, здание №100, департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области. Контактные телефоны: 8 (7292) 420169 (факс) – группа розыска, 8 (7292) 319110 – дежурная часть.


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