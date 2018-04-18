В Актау осуждены три человека за разбойные нападения на букмекерские конторы

Р.Ходжаев (в центре), военный прокурор Актауского гарнизона. Фото из архива Lada.kz

В текущем году в производстве находилось 16 уголовных дел (в 2017 году – 73), из них 12 - окончены производством.



Как рассказал военный прокурор, за дачу заведомо ложных показаний были возбуждены четыре уголовных дела в отношении военнослужащих воинских частей пограничной службы КНБ. Осуждены к различным мерам наказания двое военнослужащих срочной службы войсковой части №2018, двое военнослужащих по контракту войсковой части №2201.



- Военнослужащие не только уволены с воинской службы, но и поставили крест на своей карьере государственного служащего. Рассмотрено также уголовное дело в отношении бывшего командира войсковой части №25744 полковника К., который обвинялся в совершении мошеннических действий, в результате которых государству причинен ущерб на сумму около 4 млн. тенге. К. приговорен к пяти годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества и лишением воинского звания. Причиненный ущерб государству им возмещен в полном объеме. В настоящее время бывший командир части уволен с воинской службы. Кроме того, военным судом Актауского гарнизона осужден подполковник войсковой части №2087 пограничной службы КНБ А., который обвинялся в получении взятки в размере 1 млн. 400 тыс. тенге от одного из частных предпринимателей. Он приговорен к выплате штрафа в размере 35 млн. тенге, лишен воинского звания и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, - рассказал Рустам Ходжаев.



Как сообщили в прокуратуре, особо тяжкие преступления и факты гибели военнослужащих с начала года не зарегистрированы. В прошлом году допущено шесть фактов гибели, двое военнослужащих закончили жизнь самоубийством.



- В первом квартале зафиксировано снижение преступности с 32 до 20 фактов. Наблюдается снижение тяжких преступлений на 28,5% - с семи до пяти случаев. Динамика снижения наблюдается по всем видам преступлений, в том числе краж - на 50%, мошенничества - на 100%., - проинформировал Рустам Ходжаев.