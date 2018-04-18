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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 625

В Актау осуждены три человека за разбойные нападения на букмекерские конторы

В Актау вынесен приговор в отношении рядового войсковой части №3502 и двух гражданских лиц, совершивших разбойные нападения на букмекерские конторы в Актау. Совершившие преступления приговорены к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет. Об этом проинформировал Рустам Ходжаев, военный прокурор Актауского гарнизона.

Р.Ходжаев (в центре), военный прокурор Актауского гарнизона. Фото из архива Lada.kz
В текущем году в производстве находилось 16 уголовных дел (в 2017 году – 73), из них 12 - окончены производством.

Как рассказал военный прокурор, за дачу заведомо ложных показаний были возбуждены четыре уголовных дела в отношении военнослужащих воинских частей пограничной службы КНБ. Осуждены к различным мерам наказания двое военнослужащих срочной службы войсковой части №2018, двое военнослужащих по контракту войсковой части №2201.

- Военнослужащие не только уволены с воинской службы, но и поставили крест на своей карьере государственного служащего. Рассмотрено также уголовное дело в отношении бывшего командира войсковой части №25744 полковника К., который обвинялся в совершении мошеннических действий, в результате которых государству причинен ущерб на сумму около 4 млн. тенге. К. приговорен к пяти годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества и лишением воинского звания. Причиненный ущерб государству им возмещен в полном объеме. В настоящее время бывший командир части уволен с воинской службы. Кроме того, военным судом Актауского гарнизона осужден подполковник войсковой части №2087 пограничной службы КНБ А., который обвинялся в получении взятки в размере 1 млн. 400 тыс. тенге от одного из частных предпринимателей. Он приговорен к выплате штрафа в размере 35 млн. тенге, лишен воинского звания и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, - рассказал Рустам Ходжаев.

Как сообщили в прокуратуре, особо тяжкие преступления и факты гибели военнослужащих с начала года не зарегистрированы. В прошлом году допущено шесть фактов гибели, двое военнослужащих закончили жизнь самоубийством.

- В первом квартале зафиксировано снижение преступности с 32 до 20 фактов. Наблюдается снижение тяжких преступлений на 28,5% - с семи до пяти случаев. Динамика снижения наблюдается по всем видам преступлений, в том числе краж - на 50%, мошенничества - на 100%., - проинформировал Рустам Ходжаев.


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Комментарии ( 1 )

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-1
  • leo529
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  • nadiuna
 Satuk (Посетители) Сегодня, 16:16
А когда букмекеры грабят народ,семьи страдают,проигравшие прыгают с семиэтажек или в сартирах и сараях вешаются это хорошо по вашему? Воры и те и эти.
 
 

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