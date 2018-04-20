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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 777

В Актау автомобиль сбил инвалида-колясочника

Мужчина передвигался по проезжей части. В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Сбитый инвалид-колясочник. Фото очевидцев
ДТП произошло вчера, 19 апреля, примерно в 23:30 на автодороге, напротив дома №25 в 1 микрорайоне Актау. Мужчина в инвалидной коляске, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передвигался по проезжей части, в то время как его сбил автомобиль ВАЗ-2110.

В Актау автомобиль сбил инвалида-колясочника


- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Какую часть статьи инкриминируют водителю, определит суд. Материал на стадии направления в специализированный административный суд Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Пострадавшего мужчину доставили в Мангистаускую областную больницу. Врачи диагностировали ушибленную рану головы. Предварительный диагноз медиков - «закрытая черепно-мозговая травма». Окончательный диагноз, как говорят медики, будет установлен после томографического исследования.

В Актау автомобиль сбил инвалида-колясочника


Мужчина - постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов. Его инвалидная коляска, как отметили в интернате, не сильно повредилась при происшествии. В доме-интернате готовы в случае надобности заменить коляску.

Для справки. Статья 610 КоАП РК: Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

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Комментарии ( 1 )

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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 15:41
Выругаться хочется, но нельзя. Ну как так можно?! Что же вытворяют на дороге... Кошмар...
 
 

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