В Актау автомобиль сбил инвалида-колясочника

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.

ДТП произошло вчера, 19 апреля, примерно в 23:30 на автодороге, напротив дома №25 в 1 микрорайоне Актау. Мужчина в инвалидной коляске, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передвигался по проезжей части, в то время как его сбил автомобиль ВАЗ-2110.- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Какую часть статьи инкриминируют водителю, определит суд. Материал на стадии направления в специализированный административный суд Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Пострадавшего мужчину доставили в Мангистаускую областную больницу. Врачи диагностировали ушибленную рану головы. Предварительный диагноз медиков - «закрытая черепно-мозговая травма». Окончательный диагноз, как говорят медики, будет установлен после томографического исследования.Мужчина - постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов. Его инвалидная коляска, как отметили в интернате, не сильно повредилась при происшествии. В доме-интернате готовы в случае надобности заменить коляску.