В Актау автомобиль сбил инвалида-колясочника

- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Какую часть статьи инкриминируют водителю, определит суд. Материал на стадии направления в специализированный административный суд Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Пострадавшего мужчину доставили в Мангистаускую областную больницу. Врачи диагностировали ушибленную рану головы. Предварительный диагноз медиков - «закрытая черепно-мозговая травма». Окончательный диагноз, как говорят медики, будет установлен после томографического исследования.
Мужчина - постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов. Его инвалидная коляска, как отметили в интернате, не сильно повредилась при происшествии. В доме-интернате готовы в случае надобности заменить коляску.
Для справки. Статья 610 КоАП РК: Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.