В 4 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме

- Пожар удалось потушить за шесть минут. Пострадавших нет. Это не первый случай горения мусора в этом доме. Причиной частых пожаров являются халатность и несоблюдение мер пожарной безопасности, - сказал Назар Тенелхан.
Напомним, в 2015 году за два месяца в этом доме произошло три пожара. Один из них произошел 8 октября в квартире на восьмом этаже. Горели кондиционер и домашние вещи, хранящиеся в коридоре. На десятом этаже 19 октября горели холодильник и домашние вещи. Еще один пожар произошел 1 ноября. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В 2013 году в этом доме произошел один из самых крупных пожаров в городе. Горели шесть квартир на десятом этаже. В результате пять квартир сгорели полностью, шестая пострадала частично. При пожаре погибла пожилая женщина-инвалид.