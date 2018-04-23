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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 661

В 4 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме

На площадке четвертого этажа в доме №7 горел строительный мусор. Об этом сообщил Назар Тенелхан, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Фото очевидцев
Вызов поступил сегодня, 23 апреля, примерно в 11:52.

- Пожар удалось потушить за шесть минут. Пострадавших нет. Это не первый случай горения мусора в этом доме. Причиной частых пожаров являются халатность и несоблюдение мер пожарной безопасности, - сказал Назар Тенелхан.



Напомним, в 2015 году за два месяца в этом доме произошло три пожара. Один из них произошел 8 октября в квартире на восьмом этаже. Горели кондиционер и домашние вещи, хранящиеся в коридоре. На десятом этаже 19 октября горели холодильник и домашние вещи. Еще один пожар произошел 1 ноября. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В 2013 году в этом доме произошел один из самых крупных пожаров в городе. Горели шесть квартир на десятом этаже. В результате пять квартир сгорели полностью, шестая пострадала частично. При пожаре погибла пожилая женщина-инвалид.


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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:04
Пример дома №7 4мкрн показателен для всего Актау. Посмотрите во что он превратился! Бомжатник, захламленный и застроенный чем попало. Я жил в этом доме в 70-80х годах,это была красавица-книжка на ножках на красивом мысе Меловом, а сейчас гадко в него заходить. Напрашивается вопрос: какой архитектор разрешил строительство этого "шанхая" между "ножками" и вокруг дома?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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