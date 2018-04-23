В ходе ОПМ «Дети в ночном городе» в УВД Актау доставили 45 человек

В отношении троих родителей подростков стражи порядка составили протоколы по статье 442 части 3 КоАП РК (Повторное нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22:00 до 06:00 в течение года после наложения административного взыскания). Наказание предусматривает штраф в размере семи месячных расчетных показателей (МРП), то есть 16 835 тенге.Двоих подростков блюстители порядка доставили в центр временной адаптации для несовершеннолетних, так как не смогли дозвониться до родителей.Двадцать родителей на первый раз предупредили об административной ответственности без взыскания штрафа.Подобные рейды, как отметили в ведомстве, планируют проводить регулярно.