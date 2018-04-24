В нарушении миграционного законодательства РК обвинили 128 работающих в Актау иностранцев

- Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной уполномоченным органом по вопросам миграции населения, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, - влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Работающих на объектах в 17 и 33 микрорайонах Актау иностранцев задержали сотрудники миграционной полиции. Их обвиняют по пункту 5 статьи 517 КоАП РК.- Во время рейда задержаны 128 человек. Установлено, что граждане соседних республик осуществляли трудовую деятельность без разрешения уполномоченного органа. Материалы будут переданы в суд для дальнейшего процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Напомним, в марте в Мангистау за нарушение миграционного законодательства осудили девятерых иностранцев. Троих осужденных выдворили за пределы РК. Шестерых арестовали на семь суток.Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в Актау задержали двоих иностранцев, находящихся в розыске.В порту Курык 22 декабря задержали 103 граждан соседнего государства.