«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Апреля
+12...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.8 KZT
  • €1 = 397.83 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 1101

Адвокат осужденной за убийство пасынка жительницы Бейнеу рассказал свою версию произошедшего

Орынгали Кистаубаев утверждает, что улики и показания его клиентки не сходятся. Юрист считает, что женщина могла взять на себя ответственность за чужое преступление.

Орынгали Кистаубаев, адвокат подсудимой
Адвокат Турсынай Сарсеновой, осужденной за убийство 16-летнего пасынка, не согласен с приговором суда и намерен подать апелляцию.

- Да, она призналась, но ее слова не подтверждаются. Даже размер ножа, которым нанесли удары, не сходится с размером раны. Один эксперт, который осматривал нож, отметил, что лезвие ножа было 24 миллиметра. Другой эксперт говорит, что оно было 27 миллиметров. То есть два разных ножа. Один взяли с места происшествия. Совершенно два разных ножа, понимаете, - отметил Орынгали Кистаубаев.

Сама подсудимая, по словам адвоката, не может разъяснить, что произошло в день убийства.

- Она не говорит, что убила. Она говорит, что виновата, понимаете, но не убила. Может, она кого-то выгораживает. Может быть родственника, может быть мужа. Я не знаю и точно не могу сказать. Она почти ничего сама не знает. Она помнит и говорит, что схватилась за руку пасынка, хотела отобрать у него нож, потом нанесла ему три удара в спину. А как нанесла остальные удары, она не помнит, не знает. На видеозаписи она сказала, что отобрала нож у него, а в то время, когда отбирала нож, им поранилась. А эксперт говорит, что у нее не от ножа рана, а от твердого тупого предмета. Поэтому я думаю, что кого-то она выгораживает, - отметил Орынгали Сарсенов.

Отношения с пасынком у подсудимой, по словам адвоката, были хорошие. Но осложнились после того, как мальчика забрали его родственники по линии матери, а затем через полгода вернули обратно.

- Привезли родственники матери, дедушка по линии матери. Он там воспитывался около шести месяцев. Потом они не смогли его воспитывать и вернули. Тогда отношения осложнились, - рассказал Орынгали Сарсенов.



Алина Иванова. Скриншот с видео. Видео Рашида Исмагилова.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 17:15
Прям все осложнить надо, обязательно.Убила и что?Кого она так может выгораживать,что согласна за него 15 лет отсидеть? В подростковом возрасте и между родными может возникнуть ненависть из за строптивого поведения паренька.А тут мачеха и пасынок.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Don Quixote (Посетители) Сегодня, 15:40
Чет этот горе адвокат нарушил нормы проф этики, он не имеет права обсуждать мотивы клиента
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика