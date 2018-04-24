Адвокат осужденной за убийство пасынка жительницы Бейнеу рассказал свою версию произошедшего

Адвокат Турсынай Сарсеновой, осужденной за убийство 16-летнего пасынка, не согласен с приговором суда и намерен подать апелляцию.- Да, она призналась, но ее слова не подтверждаются. Даже размер ножа, которым нанесли удары, не сходится с размером раны. Один эксперт, который осматривал нож, отметил, что лезвие ножа было 24 миллиметра. Другой эксперт говорит, что оно было 27 миллиметров. То есть два разных ножа. Один взяли с места происшествия. Совершенно два разных ножа, понимаете, - отметил Орынгали Кистаубаев.Сама подсудимая, по словам адвоката, не может разъяснить, что произошло в день убийства.- Она не говорит, что убила. Она говорит, что виновата, понимаете, но не убила. Может, она кого-то выгораживает. Может быть родственника, может быть мужа. Я не знаю и точно не могу сказать. Она почти ничего сама не знает. Она помнит и говорит, что схватилась за руку пасынка, хотела отобрать у него нож, потом нанесла ему три удара в спину. А как нанесла остальные удары, она не помнит, не знает. На видеозаписи она сказала, что отобрала нож у него, а в то время, когда отбирала нож, им поранилась. А эксперт говорит, что у нее не от ножа рана, а от твердого тупого предмета. Поэтому я думаю, что кого-то она выгораживает, - отметил Орынгали Сарсенов.Отношения с пасынком у подсудимой, по словам адвоката, были хорошие. Но осложнились после того, как мальчика забрали его родственники по линии матери, а затем через полгода вернули обратно.- Привезли родственники матери, дедушка по линии матери. Он там воспитывался около шести месяцев. Потом они не смогли его воспитывать и вернули. Тогда отношения осложнились, - рассказал Орынгали Сарсенов.