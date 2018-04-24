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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:11

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Подробности аварии у СОТ «Автодром» сообщили в ДВД Мангистау

Пострадавшие в ДТП четверо взрослых и двое детей отпущены домой после оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
На автодороге, напротив ресторана «Асем-Ай», как уточнили в пресс-службе ДВД Мангистау, столкнулись автомобили Lada XRAY и Daewoo Nexia.

- При столкновении автомобили по инерции задели еще три машины - Opel Vectra, KIA Rio и Toyota Camry. В отношении водителя Lada XRAY составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств). Ведется досудебное расследование. Какую часть статьи инкриминируют водителю, определит суд. Материалы будут переданы в Мунайлинский районный суд, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, дорожный инцидент произошел 23 апреля примерно в 20:30 на автотрассе в районе СОТ «Автодром», напротив ресторана «Асем-Ай».



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