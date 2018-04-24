Подробности аварии у СОТ «Автодром» сообщили в ДВД Мангистау

- При столкновении автомобили по инерции задели еще три машины - Opel Vectra, KIA Rio и Toyota Camry. В отношении водителя Lada XRAY составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств). Ведется досудебное расследование. Какую часть статьи инкриминируют водителю, определит суд. Материалы будут переданы в Мунайлинский районный суд, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, дорожный инцидент произошел 23 апреля примерно в 20:30 на автотрассе в районе СОТ «Автодром», напротив ресторана «Асем-Ай».