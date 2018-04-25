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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 1387

В ДВД Мангистау прокомментировали фото с въехавшим в бетонное ограждение автомобилем

В отношении водителя, управлявшего автомобилем, который врезался в бетонное ограждение на набережной Актау, составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожное происшествие произошло вчера, 24 апреля, примерно в 21:00, на набережной в районе пляжа «Достар».

Водитель, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, был трезв.

- Водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, врезался в бетонное ограждение. Составлен протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Статья 610 КоАП РК:
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, фото было опубликовано в разделе «Народные новости».


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Комментарии ( 2 )

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Лучший (Посетители) Сегодня, 15:45
Цитата: Светик
Трезвый водитель никогда бы так не припарковался.100% бухой был, но раз такая крутая машина, значит за рулем был чей то сынок....вот и прикрывают его.
Позорники


1. Все бывает.
2. Не такая уж и крутая машина.. Я бы даже сказал совсем не крутая.. Так.. Покататься..
 
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 Светик (Посетители) Сегодня, 14:36
Трезвый водитель никогда бы так не припарковался.100% бухой был, но раз такая крутая машина, значит за рулем был чей то сынок....вот и прикрывают его.
Позорники
 
 

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