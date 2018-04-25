В ДВД Мангистау прокомментировали фото с въехавшим в бетонное ограждение автомобилем

Водитель, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, был трезв.
- Водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, врезался в бетонное ограждение. Составлен протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Статья 610 КоАП РК:
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Напомним, фото было опубликовано в разделе «Народные новости».