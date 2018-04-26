Жители Мангистау сообщают об оцеплении привокзальной площади

Напомним, в июне 2016 года очевидцы сняли на видео спецоперацию на вокзале в Мангистау. На записи видно, как спецназ у здания вокзала досматривает несколько человек.
Позже в ДВД Мангистауской области сообщили, что подозрительные предметы в багаже и автомобиле задержанных не обнаружено.
В июле этого же года поступило ложное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала.
Позже задержан уроженец Актау 1991 года рождения. За передачу ложного сообщения его осудили на три года.
В январе 2017 года житель Мангистау ради забавы сообщил о якобы заложенной на вокзале бомбе. Ранее судимого мужчину задержали.
С 1 июня 2017 года багаж посетителей вокзала обещали досматривать.