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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 286

Водителю дали срок за смертельное ДТП на трассе Актау - Бейнеу

Бейнеуским районным судом вынесен приговор водителю, по вине которого погибли три человека на трассе Актау - Бейнеу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото из архива "Лады"
Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, управлял автомашиной. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Hilux.

- В результате ДТП трое пассажиров автомобиля Toyota Hilux погибли на месте аварии, водитель получил легкие телесные повреждения, - комментируют в суде.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 346 УК РК. С применением статьи 55 части 2,6 УК РК осужден к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами.

346. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица
Часть 5 - Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Напомним, что столкновение грузового автомобиля MAN и пикапа Toyota Hilux произошло 18 февраля примерно в 15:00. 

В аварии погибли трое пассажиров пикапа. В больницу были доставлены водитель и еще один пассажир. Одного из пострадавших отпустили домой после осмотра врачей. У мужчины 1993 года рождения диагностировано растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, ушибленно-рваная рана правого уха.


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