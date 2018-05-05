Смерть женщины под колесами авто: В Актау началось расследование

- Водитель 1986 года рождения на автомашине Nissan Almera двигался со стороны 3Б микрорайона в сторону 3А. Женщина, которая переходила дорогу со стороны 3 микрорайона в 3Б микрорайон, двигалась не по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия она погибла на месте. Все необходимые экспертизы назначены, ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Напомним, авария произошла 1 мая 2018 года. На станции Скорой помощи сообщили, что бригада врачей прибыла на место через минуту после вызова.
Фото очевидца
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