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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:31

Просмотров: 590

Смерть женщины под колесами авто: В Актау началось расследование

Досудебное расследование начато по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

На месте происшествия
Полицией установлено, что 71-летняя женщина, погибшая до приезда Скорой помощи, переходила дорогу в неустановленном месте.

- Водитель 1986 года рождения на автомашине Nissan Almera двигался со стороны 3Б микрорайона в сторону 3А. Женщина, которая переходила дорогу со стороны 3 микрорайона в 3Б микрорайон, двигалась не по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия она погибла на месте. Все необходимые экспертизы назначены, ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Напомним, авария произошла 1 мая 2018 года. На станции Скорой помощи сообщили, что бригада врачей прибыла на место через минуту после вызова.

Фото очевидца


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