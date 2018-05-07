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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:31

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В Мангистау подростку с ожогами более 50 процентов тела требуется пересадка кожи

Пострадавшего планируют перевезти в Астану. Полиция расследует обстоятельства, при которых подросток получил ожоги.

Мангистауская областная больница. Фото из архива Lada.kz
В реанимационное отделение Мангистауской областной больницы (МОБ) подростка доставили из Жанаозенской центральной городской больницы в начале апреля.

- У мальчика обожжено 50 процентов тела. Более 30 процентов ожогов очень глубокие - II и III степени. Обгорели даже мышцы, - рассказал Надиркожа Мусаев, заместитель директора МОБ по медицинской части.


Несмотря на улучшение состояния подростка, как отметил Надиркожа Мусаев, ему требуется пересадка кожи. В течение месяца пострадавшего планируют перевезти в Астану.

Портал Nur.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» сообщил, что подростка, как считает его мать, могли облить бензином и поджечь друзья.

По данному факту, как отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, ведется досудебное расследование по части 3 статьи 114 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).


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