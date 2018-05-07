В Мангистау подростку с ожогами более 50 процентов тела требуется пересадка кожи

- У мальчика обожжено 50 процентов тела. Более 30 процентов ожогов очень глубокие - II и III степени. Обгорели даже мышцы, - рассказал Надиркожа Мусаев, заместитель директора МОБ по медицинской части.

В реанимационное отделение Мангистауской областной больницы (МОБ) подростка доставили из Жанаозенской центральной городской больницы в начале апреля.Несмотря на улучшение состояния подростка, как отметил Надиркожа Мусаев, ему требуется пересадка кожи. В течение месяца пострадавшего планируют перевезти в Астану.Портал Nur.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» сообщил , что подростка, как считает его мать, могли облить бензином и поджечь друзья.По данному факту, как отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, ведется досудебное расследование по части 3 статьи 114 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).