В Мангистау подростку с ожогами более 50 процентов тела требуется пересадка кожи

Несмотря на улучшение состояния подростка, как отметил Надиркожа Мусаев, ему требуется пересадка кожи. В течение месяца пострадавшего планируют перевезти в Астану.
Портал Nur.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» сообщил, что подростка, как считает его мать, могли облить бензином и поджечь друзья.
По данному факту, как отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, ведется досудебное расследование по части 3 статьи 114 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
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