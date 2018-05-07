На дороге в 11 микрорайоне Актау сбили девушку

У 21-летней девушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму.
- Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы,- сообщили в Скорой помощи.
Видео в редакцию прислал очевидец.
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Комментарии ( 1 )
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