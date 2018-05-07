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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 739

На дороге в 11 микрорайоне Актау сбили девушку

Пострадавшая доставлена в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщили на станции Скорой и неотложной медицинской помощи.

Кадр видео
ДТП произошло напротив 27 дома в 11 микрорайоне сегодня, 7 мая. Звонок в диспетчерскую станции Скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 02:03.

У 21-летней девушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

- Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы,- сообщили в Скорой помощи.



Видео в редакцию прислал очевидец.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:11
Maqala tolyq yemes! Boıjetkendi ótkeldiń ústinde soqty ma? Sol mańda aıaldama bar, al qasynda ótkel tur. Soģan qaraģanda, boıjetkendi ótkeldiń ústinde qaģyp tur!
 
 

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