На дороге в 11 микрорайоне Актау сбили девушку

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ДТП произошло напротив 27 дома в 11 микрорайоне сегодня, 7 мая. Звонок в диспетчерскую станции Скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 02:03.



У 21-летней девушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму.



- Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы,- сообщили в Скорой помощи.







Видео в редакцию прислал очевидец.