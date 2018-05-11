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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 1754

При столкновении шести автомобилей в Актау пострадала 70-летняя женщина

Участниками ДТП стали шесть автомобилей. В аварии пострадала 70-летняя женщина. С различными травмами ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщили на станции Скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото последствий аварии прислал пользователь Lada.kz.
Информация о дорожном происшествии поступила примерно в 14:50.

По словам очевидца, водитель автомобиля Skoda, столкнувшись на дороге в 13 микрорайоне (возле магазина «Сулпак») с автомобилем Toyota Camry, вылетел на обочину и врезался в припаркованные автомобили.

В результате аварии пострадала 70-летняя женщина, у нее врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы.

Напомним, что в это же время произошла авария на дороге в 13 микрорайоне, напротив 17 дома. В аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей.


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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:19
Jaraqat alģan ájemiz tezirek jazylyp ketýine tilektespin.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 17:09
Это как надо было лететь, чтобы так улететь в городе?
Превышение наверняка.
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 16:25
13 мкр сегодня лидирует. uhmylka
 
 

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