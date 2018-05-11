При столкновении шести автомобилей в Актау пострадала 70-летняя женщина

По словам очевидца, водитель автомобиля Skoda, столкнувшись на дороге в 13 микрорайоне (возле магазина «Сулпак») с автомобилем Toyota Camry, вылетел на обочину и врезался в припаркованные автомобили.
В результате аварии пострадала 70-летняя женщина, у нее врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы.
Напомним, что в это же время произошла авария на дороге в 13 микрорайоне, напротив 17 дома. В аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей.