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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 1537

Перевертыш в Жанаозене: Одна из пострадавших в ДТП находится в реанимации в медикаментозном сне

Состояние пострадавшей крайне тяжелое. Об этом проинформировали в центральной городской больнице Жанаозена.

Фото очевидцев
Дорожный инцидент произошел примерно в 03:00 10 мая при въезде в Жанаозен.

По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области водитель Lexus LX570 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель, как отметили в ведомстве, был трезв.

Перевертыш в Жанаозене: Одна из пострадавших в ДТП находится в реанимации в медикаментозном сне

Внедорожник слетел с дороги и снес железную ограду. При этом несколько раз перевернулся.


Карета Скорой помощи доставила троих пострадавших в 03:15 в приемный покой Жанаозенской центральной больницы.

Перевертыш в Жанаозене: Одна из пострадавших в ДТП находится в реанимации в медикаментозном сне


- Девушка 1995 года рождения, домохозяйка, находится в очень тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. У нее перелом всех ребер, ключицы, лопатки, травматический шок. Плюс ко всему пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). От сильного удара у нее произошел ушиб обоих легких. Острые концы сломанных ребер повредили часть правого легкого. Девушка получает адекватное лечение, - сообщили в больнице.


У мужчин 1995 и 1998 годов рождения тяжелых травм нет. Они в сознании. По информации медиков, у них диагностированы ушибы мягких тканей поясничной области. Они проходят лечение в отделении травматологии.



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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 18:44
Цитата: minus
Уроком будет летчикам!

Не будет. На их место придут новые летчики-) Молодые да ранние. Система это все позволяет и допускает
 
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  • minus
 Satuk (Посетители) Сегодня, 18:39
Состояние пострадавшей крайне тяжелое.
Состояние лёхи-лексуса вообще безнадёжное.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Satuk
 minus (Посетители) Сегодня, 18:37
Уроком будет летчикам! car death stop
 
 

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