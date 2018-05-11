Перевертыш в Жанаозене: Одна из пострадавших в ДТП находится в реанимации в медикаментозном сне
Состояние пострадавшей крайне тяжелое. Об этом проинформировали в центральной городской больнице Жанаозена.
Фото очевидцев
Дорожный инцидент произошел примерно в 03:00 10 мая при въезде в Жанаозен.
По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области водитель Lexus LX570 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель, как отметили в ведомстве, был трезв.
Внедорожник слетел с дороги и снес железную ограду. При этом несколько раз перевернулся.
Карета Скорой помощи доставила троих пострадавших в 03:15 в приемный покой Жанаозенской центральной больницы.
- Девушка 1995 года рождения, домохозяйка, находится в очень тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. У нее перелом всех ребер, ключицы, лопатки, травматический шок. Плюс ко всему пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). От сильного удара у нее произошел ушиб обоих легких. Острые концы сломанных ребер повредили часть правого легкого. Девушка получает адекватное лечение, - сообщили в больнице.
У мужчин 1995 и 1998 годов рождения тяжелых травм нет. Они в сознании. По информации медиков, у них диагностированы ушибы мягких тканей поясничной области. Они проходят лечение в отделении травматологии.
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