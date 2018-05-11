Перевертыш в Жанаозене: Одна из пострадавших в ДТП находится в реанимации в медикаментозном сне

Внедорожник слетел с дороги и снес железную ограду. При этом несколько раз перевернулся.

- Девушка 1995 года рождения, домохозяйка, находится в очень тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. У нее перелом всех ребер, ключицы, лопатки, травматический шок. Плюс ко всему пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). От сильного удара у нее произошел ушиб обоих легких. Острые концы сломанных ребер повредили часть правого легкого. Девушка получает адекватное лечение, - сообщили в больнице.

Дорожный инцидент произошел примерно в 03:00 10 мая при въезде в Жанаозен.По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области водитель Lexus LX570 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель, как отметили в ведомстве, был трезв.Карета Скорой помощи доставила троих пострадавших в 03:15 в приемный покой Жанаозенской центральной больницы.У мужчин 1995 и 1998 годов рождения тяжелых травм нет. Они в сознании. По информации медиков, у них диагностированы ушибы мягких тканей поясничной области. Они проходят лечение в отделении травматологии.