ДТП с участием трех автомобилей в 4 микрорайоне Актау прокомментировали в полиции

- Материалы будут переданы в Специализированный административный суд Актау, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (48 100 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (96 200 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей, то есть 144 300 тенге.