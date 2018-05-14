В Бейнеуском районе задержали гражданина Узбекистана с гашишем в носке

Часть 1.

Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, - наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Часть 2.

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров - наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.

Иностранный гражданин, как установил суд, в марте этого года направлялся из Санкт-Петербурга в Узбекистан.В ходе таможенного контроля сотрудники поста «Тажен» в Бейнеуском районе с помощью служебно-розыскной собаки обнаружили в носках мужчины наркотическое вещество «гашиш» весом 1,54 грамма.- Установлено, что он хранил и употреблял гашиш. Суд, учитывая раскаяние, первую судимость и наличие малолетних детей, признал подсудимого виновным по части 1 статьи 286 и части 2 статьи 296 УК РК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 202 500 тенге, - сообщает пресс-служба Бейнеуского районного суда.