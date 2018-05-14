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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 144

В Бейнеуском районе задержали гражданина Узбекистана с гашишем в носке

Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 1 202 500 тенге. Об этом сообщает пресс-служба Бейнеуского районного суда.

Фото bloknot-krasnoyarsk.ru
Иностранный гражданин, как установил суд, в марте этого года направлялся из Санкт-Петербурга в Узбекистан.

В ходе таможенного контроля сотрудники поста «Тажен» в Бейнеуском районе с помощью служебно-розыскной собаки обнаружили в носках мужчины наркотическое вещество «гашиш» весом 1,54 грамма.

- Установлено, что он хранил и употреблял гашиш. Суд, учитывая раскаяние, первую судимость и наличие малолетних детей, признал подсудимого виновным по части 1 статьи 286 и части 2 статьи 296 УК РК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 202 500 тенге, - сообщает пресс-служба Бейнеуского районного суда.

Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено
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Статья 296. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта

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