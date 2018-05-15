СМИ сообщили о пропаже бывшего заключенного в Актау

На это он, по словам бывшей супруги, получил соответствующее разрешение от правоохранительных органов и регулярно отмечался в полиции Актау.
Однажды мужчина позвонил бывшей супруге и сообщил о своем задержании.
- В один «прекрасный» момент он позвонил мне и сказал, что его «закрывают», но недоразумение скоро разрешится. Я подождала неделю, 10 дней — никаких вестей. О человеке не слышно ничего уже 18 дней! Почти три недели! Где он? Что с ним? Пропал человек! Смогла через знакомых узнать, что он в СИЗО в Актау, потом сказали, что он в Алматы, потом опять, что он в СИЗО в Актау, но его только что отправили в алматинское СИЗО. Наконец-то, только после того, как я всех, кого только можно было, обзвонила, мне объяснили, что его забрали за то, что он по освобождении не отмечался в Талгаре — месте его последней прописки. Приехали полицейские из Алматы, узнали, что он стоял на учете в Актау (и четко отмечался там), и все равно заперли его в СИЗО только за то, что они сами между собой не могут выяснить, у кого человек стоит на учете. Как так? — пишет жительница Алматы в социальных сетях.
Женщина утверждает, что полицейские Алматы получили от коллег из Актау все необходимые справки о том, что бывший заключенный стоял на учете и исправно отмечался.