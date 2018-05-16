Жителя Жанаозена лишили прав на три года за пьяную езду

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения



1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут лишение права управления транспортным средством на срок три года.



2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки,

влекут лишение права управления транспортным средством на срок четыре года.



3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влекут лишение права управления транспортным средством на срок пять лет.



4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством на срок шесть лет.



5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, влекут административный арест на 30 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на десять лет.



6. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами влекут административный арест на 20 суток.



7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, влекут административный арест на 30 суток.



8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 200 месячных расчетных показателей.

Суд установил, что водитель управлял автомобилем Kia Optima, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени.- Подсудимый умышленно нарушил требование пункта 2.4.2 Правил дорожного движения и совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 608 (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения ) КоАП РК, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортным средством на три года.Постановление вступило в законную силу.