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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:02

Просмотров: 283

Жителя Жанаозена лишили прав на три года за пьяную езду

Решение вынес Специализированный административный суд Жанаозена.

Фото euroradio.fm
Суд установил, что водитель управлял автомобилем Kia Optima, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

- Подсудимый умышленно нарушил требование пункта 2.4.2 Правил дорожного движения и совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 608 (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения ) КоАП РК, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортным средством на три года.

Постановление вступило в законную силу.

Статья 608 КоАП РК:

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