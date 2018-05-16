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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:23

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В Актау возле автосервиса «У Николая» горела теплотрасса

Пожар произошел сегодня, 16 мая, между гаражным обществом «Орбита» и автосервисом «У Николая». Сгорело 70 погонных метров теплотрассы и 100 квадратных метров сухостоя. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.

Фото Рашида Исмагилова
Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в 14:11.



- Пожар полностью ликвидирован в 14:47. На место происшествия выехали пять сотрудников службы пожаротушения и две единицы техники. Причину и размер ущерба установит дежурный дознаватель департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.



Еще один пожар произошел в 27 микрорайоне. На 8 этаже в доме №72 горел мусоропровод. Вызов поступил примерно в 13:45.

- Пожар удалось потушить за 12 минут. Пострадавших нет, - отметили в ведомстве.



Видео очевидцев


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В Актау возле автосервиса «У Николая» горела теплотрасса


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