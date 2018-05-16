В Актау возле автосервиса «У Николая» горела теплотрасса

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Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в 14:11.- Пожар полностью ликвидирован в 14:47. На место происшествия выехали пять сотрудников службы пожаротушения и две единицы техники. Причину и размер ущерба установит дежурный дознаватель департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.Еще один пожар произошел в 27 микрорайоне. На 8 этаже в доме №72 горел мусоропровод. Вызов поступил примерно в 13:45.- Пожар удалось потушить за 12 минут. Пострадавших нет, - отметили в ведомстве.