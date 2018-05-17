На кольцевой дороге в 14 микрорайоне Актау автомобиль сбил работника «Қала жолдары»

ДТП произошло напротив 58 дома в 11 микрорайоне. Пострадавшего мужчину, который работает в ТОО «Қала жолдары», сбил автомобиль «ВАЗ-21154». В момент происшествия мужчина находился на центральной дороге, которую сейчас ремонтируют. На месте составлен административный протокол по статье 610 КОАП РК.Мужчина был доставлен в приемный покой Мангистауской областной больницы. Во время осмотра медики зафиксировали закрытый перелом внутреннего сустава голени и перелом латеральной лодыжки. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.- Автомобиль водворен на штрафстоянку. В момент наезда на рабочего водитель автомобиля был трезв, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Кая СнеговаФото и видео: Мануэль и Сергей