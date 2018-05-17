На кольцевой дороге в 14 микрорайоне Актау автомобиль сбил работника «Қала жолдары»

Мужчина был доставлен в приемный покой Мангистауской областной больницы. Во время осмотра медики зафиксировали закрытый перелом внутреннего сустава голени и перелом латеральной лодыжки. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
- Автомобиль водворен на штрафстоянку. В момент наезда на рабочего водитель автомобиля был трезв, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Кая Снегова
Фото и видео: Мануэль и Сергей
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