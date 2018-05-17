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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 21:59

Просмотров: 1682

На кольцевой дороге в 14 микрорайоне Актау автомобиль сбил работника «Қала жолдары»

Сегодня, 17 мая, около 20.00 часов на кольцевой дороге между 9,11 и 14 микрорайонами автомобиль сбил работника «Қала жолдары».

Фото предоставлено очевидцами происшествия
ДТП произошло напротив 58 дома в 11 микрорайоне. Пострадавшего мужчину, который работает в ТОО «Қала жолдары», сбил автомобиль «ВАЗ-21154». В момент происшествия мужчина находился на центральной дороге, которую сейчас ремонтируют. На месте составлен административный протокол по статье 610 КОАП РК.

Мужчина был доставлен в приемный покой Мангистауской областной больницы. Во время осмотра медики зафиксировали закрытый перелом внутреннего сустава голени и перелом латеральной лодыжки. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

- Автомобиль водворен на штрафстоянку. В момент наезда на рабочего водитель автомобиля был трезв, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



На кольцевой дороге в 14 микрорайоне Актау автомобиль сбил работника «Қала жолдары»



На кольцевой дороге в 14 микрорайоне Актау автомобиль сбил работника «Қала жолдары»



Кая Снегова
Фото и видео: Мануэль и Сергей


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