В 5 микрорайоне Актау произошел пожар

Публикация от На дорогах Актау (@na_dorogah_aktau) 18 Май 2018 в 11:20 PDT



Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в 09:52.- По приезду огнеборцев возле дома горел мусор. Ликвидировать пожар удалось через 18 минут. Площадь горения составила 4 квадратных метра. Пострадавших нет, - сказал Назар Тенелхан.Видео группы «Na_dorogah_aktau»