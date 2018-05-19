В 5 микрорайоне Актау произошел пожар

- По приезду огнеборцев возле дома горел мусор. Ликвидировать пожар удалось через 18 минут. Площадь горения составила 4 квадратных метра. Пострадавших нет, - сказал Назар Тенелхан.
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Комментарии ( 2 )
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