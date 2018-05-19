В Актау вор попал в объектив камеры видеонаблюдения

Кража, по словам владельца велосипеда, произошла 13 мая в 04:41 в 36 доме 5 микрорайона.- Я проживаю на пятом этаже галерейного дома. Совместно с соседями огородили территорию галерейки и установили дверь. Но, к сожалению, у нас не застеклено. По камерам видно, что вор перелез через бетонную колонну и вытащил дорогой велосипед марки Stern. Снаружи у нас дверь открывается с ключа, а внутри с щеколды. Мужчина, судя по камере, все сделал примерно за три минуты. По камерам видно, что этот же мужчина приходил в 00:09 и осматривал территорию, - рассказал владелец велосипеда.Момент, когда неизвестный мужчина в медицинской маске и перчатках выносил велосипед, зафиксировали камеры видеонаблюдения.Хозяин велосипеда оценил ущерб в 100 тысяч тенге.- Если вам что-то известно о данном злоумышленнике, просим сообщить в полицию или по телефону 87029590964, - обратился к жителям Актау владелец велосипеда.Также в редакцию «Лада» обратился еще один житель этого дома, который тоже пострадал от рук вора. Рано утром 17 мая у него украли скутер Suzuki.- Самое обидное, что скутер у меня украли на следующий день после его покупки. На ночь я его оставил в подъезде на первом этаже. Кража произошла примерно в 06:50. Поэтому обращаемся к пользователям сайта Lada.kz с просьбой, если вы увидите в городе похожий скутер, как на фотографии, сообщить по номеру 87077601840, - поделился Артем.