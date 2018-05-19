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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:25

Просмотров: 1027

В Актау вор попал в объектив камеры видеонаблюдения

Неизвестный мужчина совершил кражу велосипеда. Владелец велосипеда написал заявление в полицию.

Кадр видео
Кража, по словам владельца велосипеда, произошла 13 мая в 04:41 в 36 доме 5 микрорайона.

- Я проживаю на пятом этаже галерейного дома. Совместно с соседями огородили территорию галерейки и установили дверь. Но, к сожалению, у нас не застеклено. По камерам видно, что вор перелез через бетонную колонну и вытащил дорогой велосипед марки Stern. Снаружи у нас дверь открывается с ключа, а внутри с щеколды. Мужчина, судя по камере, все сделал примерно за три минуты. По камерам видно, что этот же мужчина приходил в 00:09 и осматривал территорию, - рассказал владелец велосипеда.

Момент, когда неизвестный мужчина в медицинской маске и перчатках выносил велосипед, зафиксировали камеры видеонаблюдения.





Хозяин велосипеда оценил ущерб в 100 тысяч тенге.

- Если вам что-то известно о данном злоумышленнике, просим сообщить в полицию или по телефону 87029590964, - обратился к жителям Актау владелец велосипеда.

Также в редакцию «Лада» обратился еще один житель этого дома, который тоже пострадал от рук вора. Рано утром 17 мая у него украли скутер Suzuki.

- Самое обидное, что скутер у меня украли на следующий день после его покупки. На ночь я его оставил в подъезде на первом этаже. Кража произошла примерно в 06:50. Поэтому обращаемся к пользователям сайта Lada.kz с просьбой, если вы увидите в городе похожий скутер, как на фотографии, сообщить по номеру 87077601840, - поделился Артем.

В Актау вор попал в объектив камеры видеонаблюдения


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 22:44
Shendiler izdeıdi dep úmittenemin
 
 

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