«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Мая
+29...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.31 KZT
  • €1 = 386.62 KZT
  • 1 RUB = 5.27 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 1729

Подозреваемого в похищении ребенка в Мангистау задержали по «горячим следам»

По данному факту ведется досудебное расследование. Об этом сообщили Алмас Садубаев, официальный представитель МВД Казахстана, и пресс-служба ДВД Мангистауской области.

Фото 24tv.ua
Инцидент, как рассказали в ДВД Мангистауской области, произошел 19 мая. Примерно в 15:20 местная жительница сообщила в полицию о похищении восьмилетнего сына. Похититель, как сообщила женщина, потребовал выкуп - 1 миллион тенге.

- Полицейские сумели задержать мужчину. Мальчик освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказал Алмас Садубаев.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что подозреваемый дал признательные показания.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 125 УК РК. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется досудебное расследование,- отметили в ведомстве.

Часть 2 статьи 125 УК РК:

 Показать / Скрыть текст


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика