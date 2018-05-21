Подозреваемого в похищении ребенка в Мангистау задержали по «горячим следам»

1. Похищение человека, совершенное:



1) группой лиц по предварительному сговору;



2) неоднократно;



3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;



4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;



5) в отношении заведомо несовершеннолетнего;



6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;



7) в отношении двух или более лиц;



8) из корыстных побуждений -наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Инцидент, как рассказали в ДВД Мангистауской области, произошел 19 мая. Примерно в 15:20 местная жительница сообщила в полицию о похищении восьмилетнего сына. Похититель, как сообщила женщина, потребовал выкуп - 1 миллион тенге.- Полицейские сумели задержать мужчину. Мальчик освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказал Алмас Садубаев.В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что подозреваемый дал признательные показания.- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 125 УК РК. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется досудебное расследование,- отметили в ведомстве.