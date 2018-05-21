Беспредел по-жанаозенски: Школьник за рулем внедорожника

За рулем автомобиля, по информации ведомства, находился семиклассник 2004 года рождения.
В отношении отца ребенка стражи порядка составили два протокола по части 1 статьи 612 и части 3 статьи 593 КоАП РК.
Статья 612 часть 1 КоАП РК - Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение. Наказание предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 12 025 тенге.
Статья 593 часть 2 КоАП РК - Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности. Это влечет аналогичный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.