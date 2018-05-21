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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:34

Просмотров: 1444

Беспредел по-жанаозенски: Школьник за рулем внедорожника

Видеоролик рассылают в мессенджере WhatsApp. В ДВД Мангистауской области прокомментировали видео.

Кадр видео
Жители Мангистау активно рассылают в мессенджере WhatsApp видеоролик, на котором ребенок управляет внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.



За рулем автомобиля, по информации ведомства, находился семиклассник 2004 года рождения.

- Отец мальчика оставил машину во дворе дома. Сын в это время без его разрешения взял ее, чтобы покататься с друзьями, - отметили в ДВД Мангистауской области.


В отношении отца ребенка стражи порядка составили два протокола по части 1 статьи 612 и части 3 статьи 593 КоАП РК.

Статья 612 часть 1 КоАП РК - Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение. Наказание предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 12 025 тенге.

Статья 593 часть 2 КоАП РК - Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности. Это влечет аналогичный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.


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Комментарии ( 4 )

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Ozone (Посетители) Сегодня, 00:42
Цитата: Maxim Aktau
представляю что с этими выродками будет дальше.


Они будут такими же, как и их родители.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 00:42
Maxim Aktau
Вы знаете, что слово Мамбет это связанное слово с Мухаммед. Использовать слово Мамбет в плохом понимании, неправильно.
 
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  • Ozone
 Maxim Aktau (Посетители) Вчера, 23:34
Реально пацаны в свои 13-14 лет "мамбеты" речь такая поганная, представляю что с этими выродками будет дальше.
 
-2
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:06
Qazirgi jastar aqymaq yemes. Beıne-jazbany bet-júzderin kórsetpeı túsirgen yeken, jaraısyńdar dada
 
 

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