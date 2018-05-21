Беспредел по-жанаозенски: Школьник за рулем внедорожника

- Отец мальчика оставил машину во дворе дома. Сын в это время без его разрешения взял ее, чтобы покататься с друзьями, - отметили в ДВД Мангистауской области.

Жители Мангистау активно рассылают в мессенджере WhatsApp видеоролик, на котором ребенок управляет внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.За рулем автомобиля, по информации ведомства, находился семиклассник 2004 года рождения.В отношении отца ребенка стражи порядка составили два протокола по части 1 статьи 612 и части 3 статьи 593 КоАП РК.- Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение. Наказание предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 12 025 тенге.- Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности. Это влечет аналогичный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.