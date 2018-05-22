Разбой в Актау: Двое в масках с ножом похитили у кассира 100 тысяч тенге

Место происшествия. Фото автора

Инцидент произошел 19 мая в букмекерской конторе, расположенной в 11 микрорайоне Актау.



- Двое мужчин в масках ворвались в заведение. У одного из них в руках был нож. Угрожая кассиру, мужчины похитили 100 тысяч тенге и скрылись. По «горячим следам» оба преступника задержаны. Ведется досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - сообщили в ДВД Мангистауской области.



Кассир, по информации пресс-службы ДВД Мангистау, не пострадала. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.



Игорное заведение закрыто. Корреспондентам Lada.kz не удалось получить комментарий руководства.