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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 550

Разбой в Актау: Двое в масках с ножом похитили у кассира 100 тысяч тенге

Их задержали по «горячим следам». Ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Место происшествия. Фото автора
Инцидент произошел 19 мая в букмекерской конторе, расположенной в 11 микрорайоне Актау.

- Двое мужчин в масках ворвались в заведение. У одного из них в руках был нож. Угрожая кассиру, мужчины похитили 100 тысяч тенге и скрылись. По «горячим следам» оба преступника задержаны. Ведется досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - сообщили в ДВД Мангистауской области.

Кассир, по информации пресс-службы ДВД Мангистау, не пострадала. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Игорное заведение закрыто. Корреспондентам Lada.kz не удалось получить комментарий руководства.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:21
Urylardyń izderi ystyq bolģany sonshalyq, tez tapqanģa uqsaıdy))
 
 

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