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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 313

За неделю в Мангистау произошло восемь пожаров

О происшествиях, которые случились на неделе с 21 по 27 мая, рассказала Рукия Сычева, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
На трассе Актау - Акшукур 24 мая полностью сгорел моторный отсек автомашины ВАЗ-2115. Пострадавших нет. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.

Примерно в 03:42 в пятницу, 25 мая, произошел пожар в 3А микрорайоне Актау. В подвале гостиницы «Жеруйык» произошло короткое замыкание в электрическом проводе водонагревателя с последующим горением. Пострадавших нет. Комнаты в подвале закопчены.

Днем 25 мая в 27 микрорайоне Актау у здания средней школы №16 сгорел 40-тонный контейнер. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В субботу, 26 мая, примерно в 13:25 в здании «Актау-НШ» на территории промышленной зоны №2 полностью сгорели столовая и спальная комната. Площадь горения составила 45 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же день в 14:30 произошел пожар в 21 доме в 27 микрорайоне. По приезду пожарных обнаружено горение домашних вещей и строительного мусора на пятом этаже. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В ночь на 27 мая полностью сгорел первый бокс и крыша второго бокса автомойки «Достык» в Жанаозене. Обошлось без пострадавших.

Днем 27 мая в 14:12 произошло возгорание входной двери в 14 доме 26 микрорайона. Огонь потушен до приезда пожарного подразделения.

В этот же день в одной из квартир дома №379 в микрорайоне «Шыгыс-2» произошло горение домашних вещей. Огонь потушен до приезда пожарного подразделения.


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