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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 3447

Драка в букмекерской конторе Актау попала на видео

В администрации заведения не подтвердили, но и не опровергли информацию о происшествии, но подчеркнули, что люди, избивавшие посетителей, не являются охранниками конторы.

Кадр видео
Инцидент, по неподтвержденной информации, произошел в букмекерской конторе, расположенной в 5 микрорайоне Актау.

На кадрах одного ролика видно, как люди, одетые в черную форму, скрутили руки мужчине, предположительно посетителю, и выводят его из заведения.

Мужчина попытался оказать сопротивление. В конфликт вмешались другие посетители, стараясь успокоить мужчин.



На втором видео мужчина, одетый в черную форму, пытается вывести посетителя из заведения. Тот в ответ отталкивает его.



В администрации букмекерской конторы сообщили о том, что мужчины, избивавшие посетителей заведения, не являются их охранниками.

Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 5 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:30
стыдно граждане...вроде как светское государство...по закрывать все эти букмекерские конторы,или запретить там продажу алкоголя

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Критик SS (Посетители) Сегодня, 18:51
Срочно органам внутренних дел пора ими заняться, так бы они на арене мма или ufc выступали бы
 
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lifekz (Посетители) Сегодня, 18:32
Проблема только в охранных агентствах, не профессиональный подход к своей работе! Потому что не наказывают их! Проще потом сказать что это не наша охрана! А так шакалы, а не охрана!
 
-1
  • minus
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:10
Zaman ne bop ketken? Osyndaı aqsha tigetin ortalyqtar ashylyp, qanshama jas býyn ókilderi joldan taıyp, qaryzģa batyp jatyr. Oý, qazaq? Oıan qazaq. Qashanģy qul bolyp júre bermeksiń?
 
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Orange (Посетители) Сегодня, 17:09
на втором видео перц что ли офигел???
 
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Морской (Посетители) Сегодня, 17:06
Зверье,что те,что другие...
 
 

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