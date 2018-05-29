Драка в букмекерской конторе Актау попала на видео

Инцидент, по неподтвержденной информации, произошел в букмекерской конторе, расположенной в 5 микрорайоне Актау.На кадрах одного ролика видно, как люди, одетые в черную форму, скрутили руки мужчине, предположительно посетителю, и выводят его из заведения.Мужчина попытался оказать сопротивление. В конфликт вмешались другие посетители, стараясь успокоить мужчин.На втором видео мужчина, одетый в черную форму, пытается вывести посетителя из заведения. Тот в ответ отталкивает его.В администрации букмекерской конторы сообщили о том, что мужчины, избивавшие посетителей заведения, не являются их охранниками.Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.