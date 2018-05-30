ДВД Мангистау: Материалы по факту опрокидывания машины с выпускниками в Таушыке будут направлены в суд

- У родителей четверых выпускников взяты объяснительные и составлены административные протоколы по ст.128 КоАП РК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения) и по ст.612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления). Материалы дела будут направлены в специализированный административный суд Тупкараганского района. Представители отдела образования, инспекторы ювенальной полиции МПС УВД Тупкараганского района проводили с педагогами средней школы и родителями встречи с целью предотвращения правонарушений, дорожно-транспортных происшествий в период летних каникулы, а также с целью повышения ответственности лиц за воспитание учащихся, - прокомментировали в пресс-службе ДВД области.
Напомним, ДТП произошло 27 мая, примерно в 23:00 часов, на проселочной дороге вблизи села Таушык Тупкараганского района. Одна из участниц аварии транспортом санитарной авиации доставлена в Мангистаускую областную больницу.
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