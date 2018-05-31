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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 618

Наркокурьера из Актау осудили на 10 лет в Южно-Казахстанской области

Жителя Актау задержали в Чуйской долине оперативники комитета национальной безопасности с грузом наркотиков, сообщает Timeskz.kz.

Фото kazpravda.kz
Судом установлено, что 34-летний житель Актау в 2017 году посетил Чуйскую долину Жамбылской области с целью сделать запасы конопли. В одном из районов он укрыл наркотические вещества в тайнике до следующего года.

В этом году предприниматель вернулся к укромному месту и вскрыл заготовленный им ранее схрон. Из старых запасов конопли он лично приготовил три килограмма марихуаны и два - гашиша. Приготовленные наркотики спрятал в бензобак и специально подготовленные тайники в салоне автомобиля, на котором он путешествовал по стране, машина при этом заправлялась газом.

По материалам дела, житель Актау с грузом наркотиков отправился обратно в родные края. Однако на территории Южно-Казахстанской области, по заранее имевшейся оперативной информации, его остановили сотрудники ДКНБ и при досмотре транспортного средства обнаружили тайники с наркотиками.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда ЮКО, рассказал, что «сдал» наркокурьера сиделец одной из южноказахстанских колоний.

- По его показаниям, после мероприятия в клубе исправительного учреждения, где заключенный отбывал наказание, когда все разошлись, а ему нужно было убрать в помещении, он обнаружил записку, в которой были маршрут и номер автомобиля, на котором житель Актау ехал в Жамбылскую область. Был указан даже бензобак, куда он спрячет «товар». Видимо, у наркокурьера нашлись «доброжелатели» из ближайшего окружения.
Осужденный за наркотики сиделец в надежде, что эта информация поможет ему уменьшить срок тюремной жизни, сообщил о ней куда следует. По этой наводке и состоялось задержание, - говорит Абинур Карабаев.

На суде подсудимый объявил, что марихуану и гашиш он вез для личного использования. Однако суд признал его объяснение неправдоподобным, потому что конфискованного наркотика хватило бы ему на много лет.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:25
34-летний житель Актау в 2017 году посетил Чуйскую долину

Эх молодёжь! Не умеют сейчас посещать долину crazy Мы это 30 лет назад делали по другому... boyan
 
 

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